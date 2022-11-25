Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser operasyonu gerçekleştirilirken 1 şüpheli yakalandı, tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, planlı çalışmalar çerçevesinde Germencik ilçesi Çeltik Mahallesi'nde bulunan bir eve baskın gerçekleştirdi. Tarihi eser kaçakçısı C.K. isimli şüpheli yakalanırken, şahsın ikametinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet kılıç ve kını ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.