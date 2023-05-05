Jandarmadan uyuşturucu devriyesi: 10 gözaltı

Aydın'da uyuşturucu kullanımı ve satıcılarına çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, 6 ilçede 10 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Bozdoğan, Buharkent, Germencik, Nazilli, Söke, Koçarlı ilçelerinde devriye gerçekleştirdi. Devriyede 10 şüpheli şahsın üzerinde yapılan kaba üst arada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca yapılan kontrollerde 10 şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.