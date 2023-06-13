Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler'de 1 şüpheli şahsın ikametinde uyuşturucu imal ve satışı yaptığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Baskında 1 şüpheli yakalanırken, evde yapılan aramada bin 500 gram kubar esrar maddesi, 40 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, şarjör, 11 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.