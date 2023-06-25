Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri Haziran ayı içerisinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 84 operasyonda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Haziran ayında il genelinde Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam etti. 84 operasyonda yakalanan 86 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda, 1,789 kilogram kubar esrar, 172 gram metamfetamin, 69 Gram Skunk, 382 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,230 kilogram haşhaş, 1,415 adet kök kenevir, 3 adet hassas terazi, 22 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet tabanca/şarjör, 2 adet av tüfeği, 54 adet tabanca/av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.