Jandarmadan yeni yıl öncesi “Dilenci” denetimi

Aydın'da jandarma ekipleri yeni yıl öncesi 316 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 6 bin 379 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde 106 unsur ve 316 personelin katılımıyla yeni yıl öncesinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 6 bin 379 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli yakalandı. Ayrıca 2 bin 208 araç kontrol edilirken, 64 araç sürücüsüne 52 bin 799 TL cezai işlem uygulandı, 24 araç trafikten men edildi ve 2 haciz yakalamalı araç yakalandı. Kontrollerde ise bir şahsa 581 TL idari yaptırım uygulandı. Jandarmanın, vatandaşların huzuru için gerçekleştirdiği denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.