Jandarmanın dikkati 4 şüpheliyi yakalattı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde 4 şüpheli üzerindeki uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde icra edilen faaliyet esnasında 4 şüpheli şahıstan 2'sinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin yapılan hastane kontrollerinde 4 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.