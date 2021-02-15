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Jandarmanın güvenlik kamerasını kontrol ederken yere düşen şahıs yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Jandarma Sosyal Tesisleri’ndeki güvenlik kamerasındaki arızayı gidermeye çalışırken üç metre yüksekliğindeki merdivenden düşen şahıs yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma Sosyal Tesisleri'ndeki güvenlik kamerasındaki arızayı gidermeye çalışırken üç metre yüksekliğindeki merdivenden düşen şahıs yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi, Jandarma Sosyal Tesisler'i'ndeki güvenlik kamerası arızasını gidermek isteyen O.Z. üç metre yüksekliğindeki merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri O.Z'yi ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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