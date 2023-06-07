Jandarmanın hassas burunları uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir seyahat firmasına ait otobüste uyuşturucu madde köpekleri Ödev ve Garip ile birlikte yapılan aramalarda yolculuk yapan bir şahsın bagajından uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Serçeköy Mahallesi girişinde bir seyahat firmasına otobüsünde uyuşturucu madde köpekleri Ödev ve Garip eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada yolculuk yapan bir şahsın bagajında; 15 gram metamfetamin, 36 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet kullanıma hazır sarılmış esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve 27 adet fişek ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.