Jandarmanın şüphesi doğru çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri şüphelendiği bir kişinin üzerinden uyuşturucu ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan şahsa yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde A.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 0,57 gram kristal madde ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin hastanede yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.