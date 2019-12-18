JANTSA'nın Kurucusu Şefik Çerçioğlu'ndan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne anlamlı hediye

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan JANTSA'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Şefik Çerçioğlu, yenidoğanların göz kusurlarının tespit edilmesinde kritik öneme sahip erken tanı cihazını Adnan Menderes Üniversitesi Göz Hastalıkları Birimi'ne armağan etti. Bu anlamlı armağan için kendisine teşekkür eden Adnan Mendres Üniversitesi'nde görevli göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sema Oruç Dündar ve ekibi, Şefik Çerçioğlu'na teşekkür plaketi sundu.

Düzenlenen taktimde kısa bir konuşma yapan Şefik Çerçioğlu, bir sağlık sorunu nedeniyle hastanenin göz kliniğinde muayenesi esnasında cihazın eksikliğinden haberdar olduğunu söyledi. Çerçioğlu "Hocalarımızdan yenidoğanların göz kusurlarının hemen tespit edilememesinin körlüğe kadar giden bir süreci başlattığını öğrendim. Ben de dört torun sahibi bir Aydınlı olarak bu konudan derin üzüntü duydum ve bu cihazı üniversitemize armağan etmeye karar verdim" diye konuştu.

İmkanı olan herkese bir çağrıda da bulunan Şefik Çerçioğlu, bilim insanlarına ve Aydın'daki tek üniversite olan Adnan Menderes Üniversitesi'ne sahip çıkılmasını istedi.

Hastaneye armağan edilen yaklaşık 200 bin TL değerindeki lazer cihazı sayesinde daha önce doğru teşhis için İzmir'deki hastanelere sevk edilen minik bebeklerin tanıları artık Aydın'da da konulabilecek.