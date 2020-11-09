JASAT 180 saatlik görüntüden 5 hırsızlık olayını çözdü

Aydın'ın Söke ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 180 saatlik kamera görüntülerini incelemesinin ardından 5 ayrı hırsızlık olayını çözdü.

Edinilen bilgiye göre, Söke'de farklı tarihlerde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, işyerinden hırsızlık, bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik, Söke Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda MOBESE ve (15) güvenlik kamerasının (180) saatlik görüntüsü ile PTS kayıtları incelenerek şüpheli şahısların tespitine yönelik analiz yapıldı. Yapılan analiz neticesinde hırsızlık olayları şüphelisi olduğu değerlendirilen İ.Y. takibe alındı. Yapılan takipte, İ.Y. isimli şahsın S.A. isimli şahıs ile birlikte Ağaçlı Mahallesinde A.Ç. isimli şahsın bahçesinde bulunan su deposuna ait bakır kabloları çalmak üzere olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda S.A. isimli şahıs olay mahallinde suçüstü, İ.Y. isimli şahıs ise kaçarak gizlendiği Mahallede kıskıvrak yakalandı. 5 faili meçhul hırsızlık olayı Jandarmanın dedektifleri (JASAT) tarafından aydınlatıldı. Şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.Y. isimli şahıs mahkemece tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine gönderildi.