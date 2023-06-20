JASAT ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekipleri firari şahıslara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre ekipler; Nazilli ilçesinde 5 farklı suçtan suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl (1) ay 205 gün hapis cezası bulunan O.A., 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan D.Y., Bozdoğan ilçesinde 3 farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.M. ile Koçarlı ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.