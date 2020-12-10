JASAT'ın durdurduğu şüpheliden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde devriye görevi yapan Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi devriye görevi sırasında şüphelendiği A.T. isimli şahsı durdurdu. Şahıs üzerinde yapılan aramada 39,79 gram metamfetamin, 3,84 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 1010 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.