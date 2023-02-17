Jeotermal firmasından hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait sıcak su borularının üzerinde bulunan alüminyum saclarını çalan şahıs yakalandı.

Olay, Moralı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede faaliyet gösteren bir firmaya ait sıcak su borularının üzerinde bulunan alüminyum saclar çalındı. Olayı fark eden firma yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma asayiş ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılabilmesi için çalışma başlattı. Ekipler tarafından olay yerinde ve çevresinde elde edilen delil ve görüntülerin incelenmesi sonucu hırsızlık olayının E.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan E.A. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.