Jeotermal konusunda özel sektör öğrencilerle bir araya geldi

Güriş Holding'in Akademi Buluşmaları devam ediyor. Holding 'jeotermal konulu' üniversite etkinliklerine iki ayrı noktada katılım sağlayarak öğrencilerle bir araya geldi.

Güriş Holding, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi. Ağırlıklı olarak jeotermal enerji ve uygulamaları başlıklarının ele alındığı etkinliklere, katılımın oldukça yoğun olduğu gözlendi. Holding yetkilileri, Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci kolunun 3'üncüsünü düzenlediği DETECH Teknoloji Konferansı'na, ardından da Adnan Menderes Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD tarafından 5. Sınıf öğrencilerine yönelik verilen uygulama derslerine katılarak, öğrencilerle bilgi alışverişinde bulundu.

İnsanlık için geliştirilen teknoloji

Akademi buluşmalarının ilk ayağı 9 Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından üniversite öğrencileri katılım sağladı. DETECH'in organize ettiği etkinlikte geleceğin dünyasını şekillendirecek öğrenciler, 3 gün boyunca çeşitli konferans ve workshoplara katılarak teknik ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldular.

IEEE'nin 'İnsanlık İçin Gelişen Teknoloji' hedefini temel alan, markalaşmayı öne alan ve geleceğin teknolojilerinin sunulduğu etkinliğe; jeotermal enerji teknolojileri alanında önemli çalışmaları bulunan bilim insanları katıldı. Etkinlik sonrası açıklamada, jeotermalin enerji sektöründeki yerini işaret ederek, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın tanınması ve değerlendirilmesi konularında bu etkinliklerin ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

Adnan Menderes Tıp Fakültesi etkinliğinde ise öğrencilere, Aydın'ın vitrini haline gelen doğal bir kaynak olan jeotermal enerji hakkında bilgiler verildi. Çevreci ve temiz enerji olan jeotermalin uygulamalarında sondajların nasıl yapıldığı, santral tiplerinin neye göre belirlendiği, dünyada jeotermal kaynakların nasıl değerlendirildiği, enerji üretimi sırasında karşılaşılan etkiler ve karbon azaltımı önlemleri konuları ele alındı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından rüzgâr, güneş ve biyokütle ile birlikte çevreci temiz enerji örneği olarak tanıtılan jeotermalin, hangi ülkelerde nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler sunuldu. Ayrıca tarımsal üretim rakamları, re-enjeksiyon uygulaması ve soğutma kulelerinden çıkan su buharının iklimsel etkileri üzerinde çalışan öğrencilere, hidrojen sülfür (H2S) gazı ölçüm yöntemleri ve doğru ölçüm aletleri konuları hakkında da bilgi aktarıldı. Öğrencilerin büyük dikkatle takip ettiği etkinliğin sonucunda yapılan soru cevap ise oldukça ilgi çekti.