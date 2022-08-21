JESDER Başkanı Şentürk, Mezeköy Jeotermal Sahası'ndaki uygulamayı tasvip etmediklerini söyledi

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, özel bir jeotermal firması tarafından Köşk İlçesi'ne bağlı Mezeköy Mahallesi'nde kurulacak olan jeotermal sahasındaki uygulamaları değerlendirerek “Mezeköy Jeotermal Sahası'ndaki uygulamayı tasvip etmiyoruz. Bizler yatırım yaptığımız yörede misafir olduğumuzun farkındayız ve kamulaştırma yoluyla arazi edinme eğilimine girmeden vatandaşla birlikte hareket ederek mülk edinme yoluna gitmekteyiz” dedi.

Köşk İlçesi'ne bağlı Kırsal Mezeköy Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan jeotermal yatırımında bölge halkının rızası dışında arazilerinin kamulaştırma ile alınmasını değerlendiren JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk, “Aydın'ın Köşk İlçesine bağlı Mezeköy ve civarında yapılması planlanan jeotermal yatırım hakkında çıkan haberleri basından takip etmekteyiz. Bundan yaklaşık 7 ay önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile acele kamulaştırma kararı ardından da Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilen yatırıma karşılık yerel halkın mahkeme yoluna gittiği, dava süreci devam ederken ilgili şirketin arazide yatırıma başlaması ile yerel halkın protestolara başladığı bilgisini edindik” dedi.

Bu güne kadar konuyla ilgili açıklama yapmadıklarını ancak basının bu konudaki soruları ve ilgili firmanın kamuoyunda JESDER üyesi olarak algılandığı için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Şentürk, “Muhabir arkadaşların bilgi edinmek amacıyla bizleri araması üzerine basın açıklaması yapmanın derneğimiz adına önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu çerçevede ilgili şirketin derneğimiz üyesi olmadığını belirtmekte fayda görüyoruz. Tüm dernek üyelerinin yasal olarak hakkı olmasına rağmen yatırım yaptığımız yörede misafir olduğumuzun farkındayız ve kamulaştırma yoluyla arazi edinme eğilimine girmeden vatandaşla birlikte hareket ederek mülk edinme yoluna gitmekteyiz. Yerel halka rağmen herhangi bir yatırımın yapılması mümkün olmadığı gibi, karşılıklı etik değerlere uygun davranmanın da önemli olduğunu düşünmekteyiz. Enerjide dışa bağımlılığın konuşulduğu bugünlerde yöre halkına öncelikle yatırımlarımızın temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olduğunu, jeotermal elektrik, sera ve şehir ısıtması yatırımlarının da önemini anlatarak çözüm yolu üretmenin daha sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz” ifadelerine yer verdi.