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JESDER'de Şentürk güven tazeledi

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği’nin (JESDER) 6’ncı olağan genel kurulu yapıldı.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği'nin (JESDER) 6'ncı olağan genel kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul sonucu Ufu7k Şentürk, güven tazeleyerek başkan seçildi.


İzmir'de bir termal otelde gerçekleştirilen genel kurulda, Enerjeo Kemaliye Elektrik Üretim A.Ş. Temsilcisi Ufuk Şentürk, Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi Mehmet Şişman, Sanko Enerji Üretim A.Ş. Temsilcisi Mehmet Kaygusuz, Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. Temsilcisi Muharrem Durmuş ve Yerka Elektrik Üretim A.Ş. Temsilcisi Volkan Öztürk yönetim kurulu üyeliklerine oy birliği ile yeniden seçildiler.


Yapılan ilk yönetim kurulu toplantısı sonucunda, Ufuk Şentürk'ün yönetim kurulu başkanlığını devam ettirmesine, Mehmet Kaygusuz ve Mehmet Şişman'ın başkan yardımcısı, Muharrem Durmuş'un saymanlığına ve Volkan Öztürk'ün genel sekreter olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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