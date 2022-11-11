Jet ski ile göçmen kaçakçılığı jandarmaya takıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jet ski ile 2 düzensiz göçmeni Yunanistan'ın Sisam adasına yasa dışı çıkış yaptırmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 3 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi sahil hattında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 2 düzensiz göçmeni jet ski ile Yunanistan'ın Sisam adasına yasa dışı çıkış yaptırmaya çalışan M.C., A.B. ve U.B. isimli organizatörler suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullanılan jet ski ise muhafaza altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 2 düzensiz göçmenin de işlerinin bitmesinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.