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Jodyak bot üzerinde bulunan izler 5 organizatörü ele verdi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası’nda Nisan 2018 tarihinde meydana gelen göçmen kaçaklığı operasyonunda ele geçirilen Zodyak bot üzerinden elde edilen izler 5 organizatörün yakalanmasını sağladı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası'nda Nisan 2018 tarihinde meydana gelen göçmen kaçaklığı operasyonunda ele geçirilen Zodyak bot üzerinden elde edilen izler 5 organizatörün yakalanmasını sağladı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve JSA timlerince, 12 Nisan 2018 günü meydana gelen göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak göçmenlerle birlikte ele geçirilen zotyat bot üzerinde yapılan incelemede organizatör olan S. A. ve A. Ç'ye ait izlerin olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı inceleme ve araştırmalarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 aracın tespiti yapıldı. Bu araçları kullanan şahıslardan A.B.'nin bilgilerine ulaşıldı. A.B.'nin olay günü M.A., S.A., S.A. ve A.A. ile birlikte hareket ettikleri tespit edildi.


Şüphelilerden M.A'nın Söke Kapalı Cezaevinde, S.A.'nın Aydın Kapalı Cezaevinde oldukları ve tahliye olacakları tespit edildi. Cezaevinde bulunan S.A. ve M.A.'nın tahliye olmalarına müteakip yeniden gözaltına alınırken, diğer şüpheliler A.B., S.A. ve A.A. da yapılan operasyonla yakalandı. İfadeleri alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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