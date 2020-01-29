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JÖH ve JÖAK tanıtım tırına yoğun ilgi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı sahilde yoğun ilgi gördü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırı sahilde yoğun ilgi gördü.


Kuşadası sahilinde kurulan tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı saat, künye, bileklik, mont ile tişört ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Tıra yoğun ilgi gösteren Kuşadalı vatandaşlar, fotoğraf çekerek hediyelik eşyalar satın aldı. Tırdaki satışlardan elde edilen gelirin Jandarma Asayiş Vakfına bağışlandığı belirtildi. 4 Ocak'ta Ankara'dan çıkan tır 26 Ocak'ta Kuşadası'nda vatandaşlara hizmet vermeye başladı. 31 Ocak Pazar gününe kadar sabah 10.30 ile 20.30 saatleri arasında Kuşadası'nda satışlarını sürdürecek olan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) tanıtım ve satış tırının, Kuşadası'ndan Manisa'nın Turgutlu ilçesine geçeceği bildirildi.

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