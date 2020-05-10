Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir deponun kilidini kırıp içeri giren hırsız kabloları ve inşaat malzemelerini çalıp kaçtı. Bir başka mahallede çaldığı eşyalarla beraber suçüstü yakalandı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. işyerine ait deponun kilidini kırıp içerideki bakır kablo ve inşaat malzemesini çalıp olay yerinden kaçtı. Polisin kovalamacası sonucu, İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir arazide yakalanan hırsız polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.