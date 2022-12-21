Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 640 metrelik internet kablolarını çalan hırsızlar, jandarmanın takibinden kaçamadı.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir internet firmasına ait 640 metre uzunluğundaki internet kabloları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar, görgü tanıklarının beyanı ile hırsızlık olayını Ceza İnfaz Kurumunda “hırsızlık” suçundan tutuklu bulunan E.B. (28) ve C.B. (31) isimli şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.