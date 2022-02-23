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Kablo hırsızları JASAT'ın çalışması ile yakalandı

Aydın’da 7 ilçede farlı zamanlarda gerçekleşen 13 enerji nakil kablo hırsızlığı olayı JASAT tarafından aydınlatıldı.

Aydın'da 7 ilçede farlı zamanlarda gerçekleşen 13 enerji nakil kablo hırsızlığı olayı JASAT tarafından aydınlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarıyla yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Efeler, Karacasu ve Kuyucak ilçelerinde toplam 13 Faili Meçhul Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo hırsızlığı olayları aydınlatıldı. Olayların şüphelileri F.G., İ.Y. ve S.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan A.Ş. ve S.Ş. isimli hurdacılara adli işlem başlatıldı.

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