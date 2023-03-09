Kablo hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kamu kurumunda meydana gelen kablo hırsızlığı şüphelileri, JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamu kurumuna ait atık bertaraf tesisinde, sıvı yalıtım malzemesi (membran) ve kablolar çalındı. Kurum yetkilisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu malzemelerin M.Y., T.D. ve B.D. isimli 3 şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu 3 şüpheli kullandıkları araç içerisinde yakalandı. Ele geçirilen 145 parça halinde membran ve 6 metre uzunluğundaki kablo ise kurum yetkilisine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.