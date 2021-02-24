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Kablo hırsızları muhtar ve mahalleliye yakalandı

Aydın’ın Çine ilçesinde muhtar ve mahalle sakinleri hırsızları yakalayarak jandarmaya teslim etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde muhtar ve mahalle sakinleri hırsızları yakalayarak jandarmaya teslim etti.


Olay, Bahçearası Mahallesi'nde sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisinde yabancı bir aracın dolaştığını gören Mahalle Muhtarı Hakan Karabulut ve mahalleliler hırsızlık amacı ile mahalleye geldiklerini iddia ettikleri iki kişiyi yakaladı. Durumu jandarma ekiplerine haber veren vatandaşlar, jandarma gelene kadar başlarında bekledikleri iki şüpheliyi ekiplere teslim etti.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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