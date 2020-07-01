İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kabotaj Bayramı Kuşadası'nda da törenlerle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı Kuşadası’nda karada ve denizdeki etkinliklerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı Kuşadası'nda karada ve denizdeki etkinliklerle kutlandı.


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yılı törenleri Kuşadası Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı önündeki kutlamalara paralel olarak Kuşadası Körfezi'nde teknelerle ve sahil güvenlik komutanlığına bağlı botlarla gösteri yapıldı ve görsel etkinlik gerçekleştirildi. Bu arada, etkinlikler sırasında deniz şehitleri için çelenk bırakıldı ve sirenler çalındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.