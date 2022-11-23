Kaçak av sonucu yaralanan kumruyu jandarma kurtardı

Aydın'ın Söke ve Didim ilçesi sınırlarında bulunan devlet avlağı bölgesinde kontrollerine devam eden jandarma ekipleri, kaçak av sonucu yaralanan kumruyu kurtardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke-Didim Devlet Avlağında yasadışı avlanma faaliyetlerinin kontrolünü gerçekleştiren jandarma ekipleri yaralı vaziyette bir kumru buldu. Kumrunun kaçak av sonucu yaralandığı tespit edilirken yaralı kuş tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.