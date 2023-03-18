Kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir arazide kaçak kazı yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Baltaköy Mahallesi'nde bir şüpheli şahsın tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptığı tespit edildi. Olayda 1 adet hilti ve 1 adet kürek ele geçirilirken adli sürecin devam ettiği öğrenildi.