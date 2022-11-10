Kaçak kazıya hazırlık yapıyorlardı, kazamadan yakalandılar

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonu çerçevesinde kaçak kazı hazırlığı yapan 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Söke ilçesinde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden M.D. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda tarihi eser aramak amacıyla keşif yapıp hazırlık yaptığı tespit edilen M.D. ile birlikte evde bulunan Ç.D. M.A., İ.A., A.D. ve Z.D. isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber suçüstü yakalandı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 3 adet matkap ucu, 4 tane burç, 11 tane kırıcı, 1 adet çekiç, 2 adet kazma,15 metre kablolu 1 adet projektör, 2 adet seyyar 25 metre kablo, 2 adet aydınlatma lambası, 1 adet makara, 2 adet hilti, 1 adet elektrikli vinç, 1 adet kürek ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan ev sahibi ile birlikte 6 kişi gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.