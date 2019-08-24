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Kaçak kınalı keklik avlayan şahsa para cezası

Aydın’ın Nazilli ilçesinde av yasağı bulunan Kınalı Keklik avı yapan bir şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından para ve tazminat cezası uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde av yasağı bulunan Kınalı Keklik avı yapan bir şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından para ve tazminat cezası uygulandı.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Nazilli Şefliği'nden yapılan açıklamada, “Şefliğimiz sorumluluk sahasında av koruma kontrol görevimiz sırasında avlakta 1 tane avcı ava kapalı av hayvanı olan Kınalı Keklik(Alectoris chukar) avladığı görülmüştür. Şahsa av kabahat tutanağı düzenlenerek idari para cezası ve tazminat cezaları uygulanmıştır.


Ege bölgesinde Kınalı Keklik( Alectoris chukar) 19.10.2019 tarihinde avlanmaya açılacaktır bilgilerinize. Nazilli Dkmp Şefliği Doğa koruma av koruma kontrollerine hız kesmeden devam etmektedir” denildi.

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