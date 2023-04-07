Kaçak sigara imalathanesine baskın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak sigara imalathanesine yapılan baskında 2 bin 160 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde bir şahsa ait işyerinde kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaşıldı. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada satışa hazır vaziyette 2 bin 160 paket bandrolsüz sigara, 7 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.