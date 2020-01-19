İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları arttırıldı

Dilek Yarımadası Güzelçamlı illi Parkı ve çevresinde kaçak ve yasadışı avcılığı önleme çalışmaları devam ediyor.

Bölgenin güzelliğine güzellik katan kanatlıların avlanmaktan öte adeta katledildiği belirtildi.


Dilek Yarımadası Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı'nın Dil Gölü Lagünü'nde araç ulaşımının olmadığı alanlarda koruma ekiplerince yapılan kontrollerde kaçak avcılıkta kullanılan 2 adet tüfek çok sayıda Mühre, ses cihazı ve diğer ekipman gizlenmiş olarak ele geçirildi. Malzemelere el konulurken silahların kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Yetkililer Milli Park'ta yasadışı avcılığa karşı güvenlik güçleri ile birlikte 7/24 görevlerinin başında olduklarını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.