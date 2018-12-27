Kaçak yabancı uyruklu işçi çalıştıran işletmeye 42 bin TL ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir işletmede kaçak çalıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alınırken, işletme sahibine de 42 bin 864 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan çalışmalarda Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde bir grup yasadışı göçmenin bulunduğu tespit edildi. A.K. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı iş yerinde yapılan kontrolde A.K.,V.B.,V.S. ve O.B. isimli 4 Ukrayna ile Y.H. ve R.B. isimli 2 Tunus vatandaşı toplam 6 yabancı uyruklu kadın şahsın çalışma ve oturma izni olmadığı belirlendi. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslara kişi başına 5 bin 128 TL ve işyeri sahibi A.K. ye her bir yabancı uyruklu şahıs için 7 bin 144 TL olmak üzere 42 bin 864 TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar Aydın Göç İdaresine teslim edildi.