Kaçakçılar istemeden Aydın'da müzelere 8 bin eser kazandırdı

Aydın'da 2021 yılında güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken son 1 yılda tarihi eser kaçakçıları istemeden de olsa Aydın'daki çeşitli müzelere 8 bin eser kazandırdı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın'da, her geçen gün yapılan keşiflerle tarihi yapılar ve eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Ortaya çıkarılan tarihi eserler il genelindeki çeşitli müzelere kazandırılırken, tarihi eser kaçakçıları da Aydın'ın açık hava müzesi olma özelliğini fırsata çevirmeye çalışıyor. Kültür varlıklarının korunması adına çalışmalarına aralıksız devam eden güvenlik güçleri de, kaçakçılara göz açtırmazken son 1 yılda düzenlediği operasyonlar ile tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Son olarak Kuşadası'nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri Roma ve Bizans başta olmak üzere çeşitli dönemlere ait bin parça tarihi eseri ele geçirirken, şüpheliler ile ilgili adli işlemleri başlattı.

Kültür miraslarının korunması kapsamında 2021 yılı içerisinde il genelinde yapılan operasyonlarda ise toplam 8 bin eser ele geçirildi. Son 1 yılda tarihi eser kaçakçıları ise istemeden de olsa bir çok tarihi eseri Aydın'a kazandırmış oldu.