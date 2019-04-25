Kaçaklar drone ile tespit edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde havadan drone yardımıyla ve denizden yapılan iki ayrı operasyonda 52 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radar Timi tarafından dün gece saat 23.30 sıralarında Didim'in Turna Burnu mevkiinde drone ile havadan icra edilen devriye görevi sırasında, karada bir grup kaçak göçmenin kaçış için hazırlık yaptıkları tespit edildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde gerçekleşen operasyonda 5'i erkek, 7'si kadın ve 6'sı çocuk 18 kaçak göçmen yakalandı.

Didim bölgesinde devriye atan Sahil Güvenlik botu tarafından saat 03.50 sıralarında Arapça Bozağı açıklarında seyreden bir lastik bot tespit edildi. Bot içerisinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18'i Filistin, 12'si Suriye ve 4'ü Eritre uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

İki ayrı operasyonda yakalanan 52 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.