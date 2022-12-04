Kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yurt dışı kimlikleriyle yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de bulunduğu 3'ü çocuk 13 şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden yurt dışında kullanacakları yabancı ülke kimlikleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Mavişehir bölgesinde özel tekne ve buna bağlı bot içerisinde 8 erkek, 1 kadın, 3 çocuk ve ayrıca 1 erkek şahıs olmak üzere toplam 13 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubayın yer aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve askeri personel iken FETÖ/PDY üyeliğinden askerlikten ihraç edilen C.B., Ö.M.E., E.Y., E.Ö. ile birlikte yakalanan Ö.Ş. G.K., A.S., R.T., E.Ö., S.Ş.E., M.Y.E. (9), A.Y.E. (12) ve Y.E. (14) isimli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda yurt dışında kullanacakları yabancı ülke kimlikleri ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.