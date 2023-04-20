Kadıkalesi kazısına Kuşadası Belediyesi'nin desteği sürecek

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Müze Müdürlüğü arasında 'Ortak Hizmet Protokolü' imzalandı. Protokole göre Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarına yaptığı ayni yardımları sürdürecek. Ayrıca kazı çalışmaları çeşitli bilimsel faaliyetlerde iş birliği yapılacak.

Kuşadası Belediyesi, Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'ndeki bilimsel çalışmalara desteğini sürdürüyor. Prehistorik dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi'nde gerçekleşen kazı çalışmaları için ayni yardımlarını sürdürmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Aydın Müze Müdürlüğü ile Ortak Hizmet Protokolü imzaladı. Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen protokolde Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ile Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca ortak hizmet protokolüne imza attı. Protokole göre; Kadıkalesi'nde bilimsel kazı çalışmaları devam edecek. Çıkarılan kültür varlıkları için envanter oluşturulacak ve koruma altına alınarak restore edilecek. Kuşadası Belediyesi ise Kadıkalesi'ndeki kazı çalışmalarına teknik ve lojistik destek vermeyi sürdürecek.

Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde yürütülen çalışmaların önemine değinerek, “Kadıkalesi/Anaia Höyüğü'nde Hitit, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait oldukça önemli meteryaller gün yüzüne çıkarılıyor. Kentimizin tarihini gün yüzüne çıkartacak çalışmalar yürütülürken Kuşadası Belediyesi olarak desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.