Kadıkalesi pırıl pırıl olacak

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kadıkalesi Mahallesi'nde çevre ve temizlik sorunu yaşanan sitelerin sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Ferdi Kartal'ın da yer aldığı toplantıda Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.

Kuşadası Belediyesi, ‘Pırıl Pırıl Bir Kuşadası' sloganıyla kent genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ederken, bir yandan da Belediye Başkan Yardımcıları sorunlu bölgelere gidip durum tespiti yapıyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kadıkalesi Mahallesi ve çevresinde temizlik sorunu yaşanan 10 sitenin sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Ferdi Kartal'ın da yer aldığı toplantıda bölgedeki problemleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, sorunların en yakın zamanda giderilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) ekiplerine gerekli olan talimatları verdi.

Kuşadası'nda bütün cadde ve sokakları tertemiz yapmak için 24 saat çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Kuşadası bir turizm kenti olduğu için yaz döneminde nüfusu 4-5 katına çıkıyor. Ekiplerimiz, elimizdeki imkanlar ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Çözülebilecek tüm sorunlara en yakın zamanda el atacağız.