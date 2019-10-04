Kadın Doğum Hastanesi'nde Emzirme Haftası etkinliği

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

1 - 7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında hastane konferans salonunda etkinlik düzenledi. Etkinlikte ‘Yaşam için ten tene' temasın önemi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Fatma Kaya Kılıç, Neden Anne Sütü'nün önemi Ebe Esra Bozkurt tarafından anlatılırken, Yenidoğanın Mektubu'nun seslendirmesini ise Ebe Sıdıka Akköprü tarafından sunuldu.

Etkinliğe katılan Başhekim Uzman Dr. Ferdi Güneş, her yıl ekim ayının ilk haftasının “Dünya Emzirme Haftası” olarak kutlandığını belirterek, ilk 6 ay boyunca bebeklere sadece anne sütü vermek onlara sunulabilecek en değerli armağan olduğunu söyledi. Başhekim Güneş, altıncı aydan sonra ek gıdalara başlanmasıyla beraber, emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesinin ayrı bir önem taşıdığını belirtti.