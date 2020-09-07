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Kadın doğum Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kovid-19 salgını nedeniyle kan stoklarını arttırabilmek amacıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliği ile Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kan stoklarını arttırabilmek amacıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliği ile Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.


Kan Bağışı kampanyasına hastane personeli ve vatandaşlar destek verdi. Türk Kızılay Aydın Şubesi'nin hastane binasının girişine kurduğu standa gelen kan bağış gönüllüleri, sağlık çalışanları tarafından gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra kan bağışında bulundu.


Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Başhekim vekili Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar, tüm vatandaşları Kızılay'a Kan Bağışında bulunmaya davet etti.

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