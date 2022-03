Kadın girişimci ürettiği İncir Reçeli'ne aldığı Gıda Sağlık Sertifikası ile ihracata başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde her geçen gün artan kadın girişimcilerin başarıları gurur kaynağı olmaya devam ederken, Aydın'ın marka tescilli ürünleri arasında yer alan incirden elde ettiği reçeline gıda sağlık sertifikası alan kadın girişimci Sevgül Batur, ilk ihracatını Hollanda'ya yapacak.

Kadın Girişimci Sevgül Batur'u işyerinde ziyaret ederek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı gıda sağlık sertifikasını teslim eden Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler ve beraberindeki heyet, başarılarından dolayı Sevgül Batur'u tebrik ederek bu tür örneklerin ilçede artmasını diledi.

“Cevizli kuru incir reçeli, bundan böyle gıda sağlık sertifikasıyla ihraç edilecek”

İlçeye bağlı Dallıca Mahallesi'nde bulunan Batur'a ait işyerini ziyaret ederek belgesini teslim eden Müdür Güler, “Kuru incir üretimi ve ihracatında Aydın birinci sıradadır. Son yıllardaki verilere baktığımızda yıllık olarak 11-12 bin tonla incir ihracatımız devam etmektedir. Bu yıl da aynı şekilde ihracatımız gayet başarılı bir şekilde devam etmektedir. Tabi ki burada kuru incir tane olarak ihraç edilirken yıllardır toplantılarımızda, eğitimlerimizde, çiftlilerimize, işletmecilerimize yönelik ürünün daha çok çeşitlendirilerek, daha çok katma değer katarak, farklı ambalajlarda, farklı sunum şekillerinde değerlendirerek istihdama da olumlu katkı verecek şekilde bu ihracatı çeşitlendirmek istedik. Son yıllarda baktığımızda kuru incir artık tane olarak değil işlem görerek, yani kavrulmuş incir, incir ezmesi, incir cipsi, incir lokumu, haşlanmış kuru incir ve son olarak 3 gün öncede göndermiş olduğumuz cevizli kuru incir reçeli ile yaklaşık 10 kalem farklı isimlerle Avrupa'ya ihraç eder hale gelmiş durumdayız. Cevizli kuru incir reçeli, bundan böyle gıda sağlık sertifikasıyla Avrupalı tüketicilerin sunumuna arz edilmiş durumda. Bunu da Nazilli'nin Dallıca Mahallesi'nde kadın girişimcimiz Sevgül Batur yaptı. Biz de kendisine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Bir kadın girişimcimizin bunu yapması bizim için çok anlamlı olmuştur. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Nazilli'mizin inciri çok kıymetli”

Zorlu bir yoldan geçerek bugünlere geldiğini ifade eden kadın girişimci Sevgül Batur: “Öncelikle bu süreçte her zaman yanımızda olan Nazilli İlçe Tarım Müdürlüğü'müze çok teşekkür ediyorum. Cevizli incir reçelimizin analizini yaptılar ve belgemi teslim ettiler. İncirde aflatoksin olayı çok önemli bir konu. Bu soruna rağmen zor bir belgeyi hak kazanmak benim için büyük başarı. Bu anlamda beni yalnız bırakmadılar. Her anımda her telefon açtığımda bana yardımcı oldular. Nazilli'mizin inciri çok kıymetli. İncirimizden çok güzel bir incir reçeli yaptık. Bugünden itibaren de Avrupa'ya ihraç etmeye başladık. Türkiye'mize, Nazilli'mize ayrı bir katma değer oldu. Bunun gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de daha güzel ürünleri ihraç etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.