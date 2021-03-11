Kadın Kaymakamda sahaya indi, tek tek denetledi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kadın Kaymakam Semanur Kalkan, ilçede denetimlerde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 28 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı mücadele sürüyor. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken, bir yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalar ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Karpuzlu ilçesine geçtiğimiz ay atanan kadın Kaymakam Semanur Kalkan da güvenlik güçleri ve daire amirleri ile birlikte denetime çıkarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. İlçeyi gezen Kalkan, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Vatandaşlar ve esnaf da Kalkan'a gerçekleştirdiği denetim için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.