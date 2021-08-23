Kadın muhtardan, hemcinslerine sürpriz

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, mahallesindeki kadınlara sürpriz yaparak yat gezisi düzenledi.

Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, mahallesindeki kadınlar için sürpriz bir gezi düzenledi. Mahallesindeki kadınlara moral olabilmek adına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteği ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın ev sahipliğinde yat gezisi düzenleyen Muhtar Çamoğlu, kadınların mutluluğunun dünyayı güzelleştirdiğine dikkat çekti. Pandeminin getirdiği olumsuz koşullardan en çok etkilenenlerden birisinin de kadınlar olduğunu ifade eden Çamoğlu, düzenlenen yat turu ile kadınlarda tebessüm oluşturabilmek ve onlara moral vermek istediklerini belirtti. Mimar Sinan Mahallesi olarak pandemi döneminde kadınlara moral ve motive olması için düzenlenen yat turuna katılan kadınlar keyifli bir gün geçirirken, bol bol fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdiler. Mahalleye kadın eli değmesinden duydukları memnuniyeti ifade eden kadınlar, sürpriz için Muhtar Çamoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Ne mutlu bizlere”

Pozitif ayrımcılık yaparak mahallesindeki kadınlar için projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Muhtar Çamoğlu, “Pandeminin getirmiş olduğu olumsuz koşullardan en çok etkilenen kadınlarımızın, yüklerini bir nebze de olsa hafifletebilmek adına, Didim Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabay'ın ev sahipliğinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile bir yat turu organize ettik. Keyifli ve güzel geçen bu günün sonunda Kadınlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabildiysek ne mutlu bizlere. Unutmamak lazım ki ‘Dünya üzerinde her şey kadının eseridir' sözünden esinlenerek ‘Kadın gülerse, dünya güzelleşir' diyerek, bize sağladıkları katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na, bizleri ağırlayan güzel ilçemiz Didim Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabay'a şahsım ve mahallemiz adına çok teşekkür ederim” dedi.