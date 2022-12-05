Ülke genelinde görev yapan kadın muhtarlar, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in memleketi Aydın'da buluştu. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Aydınımızda 5 kadın kaymakam, 14 kadın muhtar ve 39 kadın meclis üyemiz var” dedi.

Aydın, İçişleri Bakanlığı himayesi ve Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen “Kadın Muhtarlar Buluşması” programına ev sahipliği yaptı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle farklı illerde görev yapan Kadın Muhtarlar, Aydın'da bir araya geldi. Aydın Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümüne ilişkin açıklamalar yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu; “5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 88. yıldönümü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınlarına armağan etmiş olduğu bir değerdir ve bu anlamlı günde biz de Aydın'da bulunan ilk kadın muhtarımız Gül Esin'i ziyaret ettik. Kadın muhtarlar ile ilgili yaptığımız çalışmaların daha ivme kazanması gereken bir döneme girdik. Sayılarımızın daha çok artması ve daha çok kadın muhtarın görev alması gibi konularda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Mahalleyi en çok kullanan genelde kadınlardır ve buna kadın muhtarlar da eklenince, yereli kadınlar temsil ediyor diyebiliriz. Bu dilek ve duygularımla çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Aydın'da 14 kadın muhtarımız bulunuyor”

Konuşmasında, 17 ilçesi bulunan Aydın'ın 5 ilçesinin kadın kaymakamlar tarafından yönetildiğine dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Türkiye'nin 4 büyük bölgesinden, bütün coğrafyasından ilimize gelmiş olan çok değerli kadın muhtarlarımız, bu buluşmaya Aydın olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aydın, Türkiye'de nüfus itibariyle baktığımızda 20. büyük şehri, 17 ilçesi 671 mahallesi bulunan bir kent. Bugün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanındığı önemli bir gün. Birçok Avrupa ülkesinden çok daha erken kadınımıza seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih. Böylesine önemli bir tarihi de Kadın Hakları Günü olarak kutluyoruz ve bugün de Türkiye2nin seçilmiş olan, demokrasinin birinci basamağını oluşturan muhtarlarımızı burada görmekten mutluluk duyuyorum. Aydın'da biz sürekli olarak muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Her ay bir ilçemize gidiyoruz ve bu ilçemizde bütün kurum ve kuruluşlarımızın müdürleriyle muhtarlarımızı dinliyoruz. Aydın'da kadın girişimcilerimiz, kadın yöneticilerimiz, kadın müdürlerimiz var. Aydın'ın 17 ilçesi var ve 5 ilçemizde kadın kaymakam var. Bu Türkiye ortalamasının oldukça üstünde bir rakam. Temennimiz bu sayıların daha da artması ve daha iyi bir noktaya taşınmasıdır. Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesi, kadınların toplum hayatına katılmalarının yollarını açmış, demokrasi ve kalkınmanın da öncüsü olmuştur. Aydınımızın gurur Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Çineli Gül Esin'in görev süresince kahvehanelerde kumar oynatılmasını yasaklattığı, kız kaçırma olaylarını önlediği ve nikah işlerinin düzenlediği kayıtlara geçmiş tarihi bir gerçektir. Sadece muhtarlık yapma anlamında değil, kadınlarımızın muhtarlığa sahip çıkma anlamında da büyük fedakarlıkları vardır. Bugün itibariyle ilimizde 14 kadın muhtarımız ve 39 kadın belediye meclis üyemiz vardır. Valiliğimizce bugüne kadar önemli görevler ifa eden muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunma noktasında elverişli koşulların oluşturulması için gerekli desteği vermekte ve düzenli olarak muhtarlarımız ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinlemekte, sorunların giderilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında çalışmalar yapılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kadınımıza eşit şartlarda birey olmalarının yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyor, aydınlık geleceğimizin hazırlanması büyük emeği olan kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından toplantıda, Doç. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran tarafından “19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve Gelişimi” ile Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can tarafından “Siyasette Kadın ve Kadın Muhtarlar” konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ile Aydın'dan ve diğer illerden gelen kadın muhtarlar katıldı.