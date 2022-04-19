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Kadın Sağlığı Eğitim Projesi Efelerli öğrenci velilerine tanıtıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ’Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’nin tanıtım toplantısı Efeler ilçesindeki bir okulda gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtım toplantısı Efeler ilçesindeki bir okulda gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen toplantıya; Hülya Aksoy, Okul Müdürü Engin Uslu, öğretmenler ve öğrenci aileleri katıldı. Konuşmaların ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet, kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı.

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