Kadın sürücü üzüntüden, motosiklet sürücüsü can acısından ağladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda kadın otomobil sürücüsü üzüntüden, motosiklet sürücüsü de can acısından ağladı.

Kaza, Girne Bulvarı ve İzmir Bulvarı kesişiminde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K idaresindeki 34 ZG 8138 plakalı Skoda otomobil ile 09 HD 589 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletin sürücüsü M.V. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerine yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Müdahale sırasında motosiklet sürücüsü M.V. acıdan, kadın sürücüsü H.K. ise üzüntüden göz yaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.