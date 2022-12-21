Kadın üreticiler Dünya Kooperatifçilik Günü'nde bir araya geldi

S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında gönüllü olarak faaliyet gösteren “Emek Atölyeleri” ile S.S Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAK), 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik gününde Tarihi Kervansaray önünde tanıtım günü düzenledi. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen tanıtım gününe kent sakinleri tarafından ilgi yoğun oldu.

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününde bir araya gelen Kuşadası Kadın Kooperatifleri, tarihi Kervansaray önünde Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan stantlarda kendi üretimi olan tekstil ürünleri, el işi tablolar, kupa ve el yapımı salça, reçel gibi ürünlerini tanıttılar. Tanıtım gününe Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da katılım sağladı. Stantları gezerek ürünleri inceleyen ve beğendiği ürünleri satın alarak kooperatiflere katkıda bulunan Başkan Vekili Oğuzhan Turan, kadın kooperatifi üyelerinin Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutladı.

S.S Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nihal Güler, Dünya Kooperatifçilik Gününde ürünlerini tanıtmalarına destek olan Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ederek “Emek Atölyesi olarak gönüllü kadın üyelerimiz ile tekstil, gıda ve tarım üzerine ürünler ortaya çıkarıyoruz. Bugün ürünlerimizi ve atölyelerimizi tanıtmak için Kuşadası Belediyesi'nin de desteği ile KUŞAK Kadın Kooperatifiyle birlikte Tarihi Kervansarayın önünde stantlarımızı açtık. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak pandemi döneminde de Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle maske üretimi yapmıştık. Pandemi döneminin bitmesiyle birlikte de gıda, tekstil ve tarım ürünlerine yöneldik. Bize destek olan, bizim de onlara destek olduğumuz, birlikte yol aldığımız 40'a yakın kadın üyemiz var. Kadınlar olarak üretmeye her daim devam edeceğiz” dedi.

S.S Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Üyesi Aynur Eskici ise diğer kadın kooperatifleri ile bir arada ürünlerini tanıtmaktan ve kadınların el emeği olan ürünleri insanlarla buluşturmaktan çok memnun olduğunu söyledi. Eskici, “Kuşak Kadın kooperatifi, 2017 yılında kurulan ve emekli, ev hanımı olup evde oturmak yerine üretmeyi ve çalışmayı seven kadınlara istihdam sağlamak ve üretim yapmak için kurulan bir kooperatif. Seramik, baskı ve dikiş olmak üzere 3 tane atölyemiz var. Hem kurumsal olarak çalışıyoruz hem de ürettiğimiz ürünleri sergilerde tanıtıyoruz. Bugün de burada ürünlerimizi tanıtmak için bulunuyoruz, herkesi bekleriz. Kadınlar olarak üretmekten ve çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi.