Kadınlar, 40 yaşından sonra meme kanserine karşı daha duyarlı olmalı

Dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanserini erken teşhis ile yenmenin mümkün olduğu belirtildi. Meme kanserinin özellikle 40 yaşından sonra ortaya çıktığını belirten Ege Liva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Dinçer “Çok aşırı dikkat edilmediğinde meme kanserine ait bazı belirtiler kadınlarımızın dikkatinden kaçabiliyor. Erken teşhis için kadınlarımız 40 yaşından sonra sık sık kendilerini kontrol ettirmelidir” dedi.

Öncelikler erken teşhis ardından da gelişen teknoloji sayesinde birçok kadının meme kanserini artık daha kolay yenebileceğini belirten Ege Liva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Dinçer, “Meme kanseri, özellikle kadınlarda görülen, meme hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi ile gelişen bir kanser türüdür. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski de artar. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Hastalık daha çok 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkmakla birlikte genç yaşlardaki kadınlarda da görülebiliyor” dedi.

“20 yaşından 40 yaşına kadar kendiniz 40'ından sonra hekiminiz kontrol etsin”

Meme kanserinin kadınlarda en riskli döenminin 40 yaşından sonra olduğunu ve tüm kadınların 20 yaşından 40 yaşına kadar kontrollerini kendi kendilerini yapabileceklerini kaydeden Op. Dr. Dinçer, “Alkol tüketimi, obezite, fiziksel aktivite eksikliği gibi etkenler de meme kanseri riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Erken teşhis için kadınların kendi kendilerine yapacakları muayeneler ve 40 yaşından sonra yapılacak olan mamografi, bu hastalıkla mücadele en önemli noktalardan biridir. Kadınların artık meme kanseri hakkında daha bilinçli hale geldiğini düşünüyoruz. Her kadın 20 yaşından sonra, her ay adet sonrası kendi kendine meme muayenesi yapmalı, 40 yaşından sonra ise mamografi çekilip hekimlerine kontrol ettirmelerini önemisiyoruz. Birçok kadın meme kanseri belirtilerini gözden kaçırabiliyor. Aslında rahatsızlık başladığında bazı belirtileri oluyor. Ancak dikkat edilmediği takdirde bu tür vakalar kötü sonuçlar doğurabiliyor” diyerek kadınların meme kanserine karşı duyarlı olmalarını istedi.