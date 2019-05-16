Kadınlar arıcılığa merak sardı, Aydın ana arı üretim merkezi oldu

Aydın'da 5 yıl önce bir grup kadının arıcılığa merak sarması üzerine başlayan anaarı üretimi Aydın'ı anaarı üretim merkezi yaptı. Günlerde buluşmak yerine arılıkta buluşan kadınlar, hem kendi işlerini kurdu hem de sektöre ciddi katkı sağladılar. Hem üretim yapıp hem de para kazanan kadınlar, arıcılığın aslında kadın mesleği olduğunu özellikle anaarı üretiminde daha hassas olmaları nedeniyle kadınların daha başarılı olduğunu belirttiler.

Her geçen gün zorlu yaşam koşullarına ayak uyduran kadınlar, Aydın'da arıcılık mesleğine de el attı. Aydın'da yaşayan ev hanımı Demet Özdemir'in arıcı olan eşi Ayhan Özdemir, Aydın Arıcılar Birliği'ne başkan seçilince yeni işi nedeniyle kendi arılığını ihmal etmeye başladı. Bunun üzerine Demet Özdemir biraz eşinden gördüğü kadar biraz da kursa gidip öğrendikleri ile eşinin ihmal ettiği arılarla ilgilenmeye başladı. Kısa bir süre sonra arıcılığı çok seven Demet Özdemir, bir yandan kendi arıları ile ilgilenip bal üretimi yaparken diğer yandan da kendi ihtiyacı olan anaarıları da üretmeye başladı.

“Kendi geliştirdiği ırk çok tutulunca üretim merkezi oluşturdu”

Kendi yöntemleri ile geliştirdiği yeni anaarı ırkı ile kolonilerin verimini arttıran Demet Özdemir, çevredeki diğer arıcılardan gelen anaarı taleplerine yetişemeyince birlikte oturup kalktığı çevresindeki arkadaşlarına da bu işi öğretti. Şimdi Demet Özdemir ve arkadaşları tarafından üretilen anaarılar ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

“Kadın isterse daha iyisini yapar”

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kadınların yapamayacağı işin nerdeyse kalmadığını belirten Demet Özdemir, kadınlardaki özen ve hassasiyetin bazı işlerde başarıyı arttırdığını söyledi. Özellikle anaarı üretiminde kadınların el becerileri daha gelişmiş olduğu için daha başarılı olduğunu belirten Demet Özdemir, “Eşim Arıcılar Birliği'ne başkan seçilince kovanlarla ilgilenmek bana kaldı. Eskiden ara sıra ilgilendiğimi arılarla daha yakından ilgilenmek hoşuma gitti. Kısa sürede öğrendim. Daha sonra çevremdeki arkadaşlara da öğrettim. Eskiden birlikte tüketim yaptığımız hanım arkadaşlarımızla şimdi birlikte üretim yapıyoruz” diyerek kadınlar istedikten sonra her işi başarabileceğini söyledi.