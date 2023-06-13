Kadınlar Denizi'nde yol yapım çalışmaları sürüyor

Toplam 22 sokağı kapsayan üstyapıyı yenileme çalışmalarında 8 sokak tamamlandı.

Modern ve estetik bir turizm kenti oluşturma hedefi ile çalışmalarını 7/24 esasına göre yürüten Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri ile eş zamanlı olarak yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerin başında gelen Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yol yapım çalışması gerçekleştiriyor. Toplam 22 sokakta başlayan çalışmada 2711, 2722, 2713, 4022, 508, 509, 502/1 ve 511 sokakları kilit parke taşı ile kaplayan ekipler, çalışmalarına 2651, 2709, 548, 549, 502 ve 644 sokaklarda devam ediyor. Ekipler, kilit parke taşı kaplama işlemlerinin ardından 507 Sokak'ta ise sıcak asfalt çalışması yürütecek.